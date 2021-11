Rania de Jordanie si chic en robe traditionnelle : dîner de gala au palais avec Camilla et Charles

Place au dîner de gala ! Après une première journée de visite bien remplie en Jordanie, le prince Charles et Camilla étaient les invités d'honneur du roi Abdallah II et de son épouse la reine Rania mardi soir. Le 16 novembre 2021, le couple souverain avait organisé un dîner au palais Al Husseiniya, à Amman. L'occasion pour la reine et la duchesse de Cornouailles de sortir leurs robes de soirée !

Vêtue d'une robe longue vert clair, subtilement pailletée, la Britannique de 74 ans est apparue tout sourire mardi soir lors de son arrivée au palais. Sur place, elle a ainsi retrouvé Rania de Jordanie, avec qui elle avait déjà passé une bonne partie de la journée. La reine était quant à elle habillée d'une élégante robe de soirée traditionnelle couleur crème, égayée d'une ceinture bijou et de broderies dorées. Une tenue modernisée par une paire d'escarpins métallisés. Plus tôt mardi, au moment d'accueillir le prince Charles et Camilla au palais, Rania de Jordanie s'était déjà illustrée en look blanc et accessoires dorés.

Ce voyage de trois jours en Jordanie est le tout premier déplacement en dehors de l'Europe pour le prince Charles et son épouse depuis le début de la crise sanitaire. Comme l'a annoncé l'AFP, l'héritier au trône d'Angleterre (72 ans) doit rencontrer des représentants d'organisations humanitaires, notamment le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR), le royaume hachémite accueillant des centaines de milliers de Syriens ayant fui les violences de la guerre dans leur pays, frontalier de la Jordanie.

Le couple britannique doit conclure sa visite jeudi et se rendre en Egypte, deuxième étape de sa tournée dans la région qui porte notamment sur la crise climatique, après la tenue de la COP26 la semaine dernière à Glasgow, et le dialogue des religions. L'Egypte doit accueillir fin 2022 la conférence COP27 sur le climat. En Egypte, Charles et Camilla rencontreront le président Abdel Fattah al-Sissi et son épouse Intissar, ainsi que cheikh Ahmed al-Tayeb, grand imam d'Al-Azhar, plus haute institution de l'islam sunnite.