Raphaël (Mariés au premier regard) bientôt remarié ? Il annonce une grande nouvelle

Le candidat de Mariés au premier regard 2018 en a fait du chemin depuis sa participation à l'émission de dating de M6. Le programme ne lui a pas permis de trouver la femme de sa vie mais depuis, Raphaël est en couple et nage dans le bonheur. Prochainement, sa compagne et lui devraient d'ailleurs passer un cap dans leur relation.

Le 1er novembre 2020, Raphaël a posté une photo qui a beaucoup intrigué ses abonnés. Il a dévoilé un cliché sur lequel on peut le découvrir en pleine rue avec sa chère et tendre. Il lui dépose un baiser sur la joue et elle est tout sourire.

"Plus que quatre mois à patienter", a-t-il écrit en légende de sa publication. Il n'en a pas dit plus sur ce qui les attend. On peut supposer que les tourtereaux projettent de se marier car en mai dernier, Raphaël avait dévoilé un bijou qui faisait fortement penser à une bague de fiançailles. "Ça part de là", avait-il simplement commenté. Si c'est bel et bien un mariage qui attend l'ancien candidat d'M6 et sa belle, espérons pour eux que le coronavirus ne viendra pas perturber leur beau projet.