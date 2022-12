Raphaël Varane uni à Camille : sa femme sublime en robe bustier et maxi tulle pour leur mariage au Touquet !

C'est la très bonne nouvelle de ce mondial pour Didier Deschamps, qui a vu ses meilleurs joueurs se blesser les uns après les autres. Raphaël Varane est revenu en forme au meilleur moment et les Bleus devraient pouvoir compter sur son talent et son expérience ce soir, face à l'Angleterre. Formé à Lens et parti rapidement à l'étranger - d'abord au Real Madrid avant d'atterrir à Manchester United - le défenseur de 29 ans est en couple depuis plus de dix ans avec la même femme, Camille Tytgat. Un véritable coup de foudre, qui a eu lieu au lycée et depuis, ils sont toujours aussi amoureux. Ensemble, ils ont eu deux enfants, Ruben (5 ans) et Anaïs (2 ans) et ils viennent d'ailleurs d'annoncer l'arrivée prochaine d'un troisième enfant !

Avant d'avoir des enfants, les deux tourtereaux se sont mariés, le 20 juin 2015, du côté du Touquet (Pas-de-Calais) lors d'une cérémonie en grandes pompes. Si les grandes stars du foot, à l'image de ses partenaires de l'époque Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema, n'étaient pas de la partie, Raphaël Varane a pu compter sur la présence de leurs proches, pour un mariage qui s'est déroulé dans "l'intimité familiale", comme l'a rapporté La Voix du Nord à l'époque. La cérémonie s'est déroulée en l'église Sainte-Jeanne d'Arc et le moins que l'on puisse dire, c'est que le footballeur a fait sensation ! Habillé d'un costume d'un blanc éclatant, il avait opté pour une cravate rose pétante (toutes les photos du mariage sont à retrouver dans le diaporama).

Camille magnifique dans sa robe bustier

De son côté, Camille Tytgat n'était pas en reste, puisqu'elle portait une robe bustier des plus réussies. Étincelante , la belle blonde rayonnait ce jour-là au bras de son futur mari et la cérémonie fut visiblement une réussite. "Un groupe de gospel avait été recruté pour rendre la célébration encore plus joyeuse. Si bien qu'on a beaucoup applaudi au cours de ce mariage religieux", précisait à l'époque La Voix du Nord.

Alors qu'il va jouer l'un des matchs les plus importants de sa carrière, Raphaël Varane sait qu'il peut compter sur le soutien inconditionnel de Camille, toujours présente à ses côtés depuis leur superbe mariage.