Raphaële (Koh-Lanta), peinée 2 ans après la mort de son fils : "Je pensais avoir vécu le pire..."

Plus encore, l'ancienne aventurière du célèbre jeu de TF1 également Miss Languedoc-Roussillon 2000 évoque "cette blessure à laquelle personne ne pense plus, cette blessure deux ans après que chacun croit refermée". "Mais elle est bien là, déchirante et impossible à oublier, regrette la belle. Et je sais que de là-haut tu veilles sur nous et sur tes soeurs, je sais que tu es là avec nous à chaque instant et je sens ta présence chaque fois que Charlotte regarde dans le vide et sourit sans raison !"

"J'ai 3 enfants, 2 magnifiques filles et un petit ange", conclut Raphaele. Rappelons qu'elle est déjà maman d'une petite Colyne (11 ans) et qu'avec son mari Swan, qu'elle a épousé en septembre 2018, elle a eu la chance d'accueillir un autre bébé, après la mort du petit Morgan. Le 16 octobre 2020, la jolie brune a donné naissance à une adorable fillette prénommée Charlotte.

"Je suis comblée dans ma vie. J'espère que ça continuera comme ça. La boucle est bouclée. On n'oublie pas ce qu'il s'est passé, on n'oublie jamais. Mais après une catastrophe, il peut toujours en ressortir du bonheur. C'est l'essentiel. Il faut rester positif", confiait Raphaele en interview pour Purepeople.com peu avant son accouchement. Aujourd'hui, elle est une maman comblée par ses deux filles et son bébé ange Morgan, qui tient une belle place dans son coeur...