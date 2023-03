Réalisez une excellente affaire avec ces sneakers Air Jordan Nike à moitié prix

Achetez ces Nike Air Jordan 11 CMFT Low sur Nike à 62,47 €

C'est l'une des filiales les plus prolifiques de Nike depuis son apparition en 1997. Il faut dire qu'elle tient son nom de la plus grande légende du basketball américain, Michael Jordan, de quoi faire rêver. Nous parlons bien sûr de la marque éponyme Jordan. Elle a su capturer l'essence du streetwear pour plaire au plus grand nombre et ravir encore aujourd'hui la jeune génération. Ce modèle Nike Air Jordan 11 CMFT Low coche ainsi toutes les cases. Imaginé à partir des Jordan classiques, il arbore les couleurs caractéristiques de la marque, le noir et le rouge. Il s'agit en fait des teintes emblématiques de l'équipe dans laquelle Jordan a passé de nombreuses années, les Chicago Bulls. Sa semelle XXL rouge et blanche ajoute une touche de style supplémentaire et un côté encore plus sportif. La paire opte en plus pour le tendance mélange des matières avec une association de cuir souple pour la pointe et les côtés, toile pour le dessus et caoutchouc pour la semelle. Les passants pour le laçage rappellent la dimension sport de la chaussure. En ville comme pour le sport, vous pouvez porter cette paire partout.