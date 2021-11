Rémi Gaillard propage une fausse information : TF1 tombe dans le panneau !

Va-t-on se faire envahir par les extraterrestres ? C'est une crainte que les téléspectateurs ont pu avoir vendredi 12 novembre dernier devant le Journal de 13h de TF1. Et pour cause, la présentatrice Marie-Sophie Lacarrau a lancé un sujet sur la présence d'ovnis dans le Gard après l'apparition d'un mystérieux objet volant et lumineux dans le ciel. "Ça m'éclairait sur à peu près dix mètres, je voyais ma vache avec un cercle autour", témoignait une éleveuse de la région au micro de la chaîne. Plus tard, un météorologue venait semer le doute à son tour en réfutant la possibilité qu'il puisse s'agir d'une météorite : "En terme de phénomène météorologique ça ne semble pas du tout coller. Les météorites c'est quelque chose de beaucoup plus lumineux."

Deux interventions très sérieuses donc, qui avaient tout pour nous convaincre. Et pourtant, toute cette histoire était en réalité un grand canular signé Rémi Gaillard ! En effet, après avoir constaté que sa blague avait bien marché, il s'est saisi de son compte Twitter pour révéler le pot aux roses. "En 1938, Orson Welles a fait croire à une invasion d'extraterrestres à la radio. Un siècle plus tard, grâce à vous, je viens de faire le même canular. Merci ! C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient des OVNI", a-t-il écrit non sans fierté sous une vidéo de lui aux côtés... des deux intervenants de TF1 ! Marie Sanchez, l'éleveuse de chevaux, et Loïc Spadafora, le météorologue, pour qui ce sont les véritables métiers, se sont totalement prêtés au jeu. "J'ai dû raconter le plus gros bobard, je crois, de ma vie", a avoué Marie. Rémi Gaillard a de son côté fait la liste des très sérieux médias qui sont tombés dans le panneau comme TF1.