Rémi (Mariés au premier regard) dénonce le montage : "On veut nous bâcler"

Lundi 17 février 2020, M6 a diffusé un nouvel épisode de Mariés au premier regard. Les téléspectateurs ont notamment découvert la suite des aventures de Rémi et Élodie. Et on peut dire que le technicien de qualité de 35 ans n'a pas fait l'unanimité auprès du public.

Dans un premier temps, les téléspectateurs n'ont pas apprécié qu'il songe à dire non à la préparatrice en pharmacie de 27 ans, car il avait l'impression de ne pas lui avoir plu au premier regard. Il s'est ensuite braqué en apprenant qu'Élodie n'avait rien retenu de ce qu'il avait dit à la mairie ou chez le notaire, à cause de son stress. Voyant son désarroi, l'experte Estelle Dossin l'a un peu recadré. Mais le beau brun semblait campé sur ses positions, cela lui a donc valu de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux.

Rémi se justifie sur Instagram

Soucieux de son image, Rémi s'est exprimé sur les réseaux sociaux afin de dire sa vérité. "Je voulais réagir à l'épisode de ce soir parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux. Tout d'abord, je voulais dire qu'ils ont coupé des séquences où vraiment on apprenait à se connaître, où ça se passait bien. Par exemple dans la voiture, ça a été coupé, on est le seul couple qui n'a pas été diffusé. Ils ont filmé au mariage une réflexion d'Élodie que je prends mal. Ils n'ont pas fait voir les discours, quand on dansait ensemble. J'ai l'impression que tout ce qui pouvait nous montrer plus humains et sympathiques comme les autres couples quand ils faisaient connaissance, ils ont tout coupé pour ne mettre que le négatif", a-t-il déclaré. Il s'est ensuite demandé si leur montage n'avait pas été bâclé parce qu'ils étaient les derniers candidats à être présentés.

Rémi a aussi trouvé étrange que M6 ne passe pas la séquence dans la voiture, car ils ont fait connaissance à ce moment-là. "On veut nous bâcler et faire ressortir uniquement le négatif", a-t-il regretté avant de dévoiler des images de leur première danse ou de leurs invités qui s'amusaient.

Les explications de Tiffany

Pour l'heure, la production n'a pas encore réagi. Mais elle pourrait le faire comme avec Mélodie, qui s'était aussi plainte du montage. Elle a en effet accusé la prod' de vouloir la faire passer pour la méchante. Mais comme l'a rappelé la candidate de la saison 1 Tiffany à l'occasion d'un questions/réponses sur Instagram, tout ne peut pas être montré : "Alors truqué non. Après, forcément, ils filment énormément et ne passent pas tout. Donc les montages peuvent nous sembler un peu tronqués..." Eh oui, il y a des heures de rushs et il y a des choix à faire.