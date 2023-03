Rendez vos soirées encore plus festives avec ces équipements de karaoké

Achetez ce microphone sans fil karaoké Bonaok à 34,97 € sur Amazon

Si vous pouviez régler votre micro comme un professionnel, ce serait le rêve non ? C'est désormais chose possible avec ce microphone sans fil karaoké Bonaok. Du volume de la musique à celui du micro en passant par la puissance de l'écho, vous pouvez régler tous ces paramètres depuis votre appareil. Et ce pour vous proposer un son ultra qualitatif digne d'un concert. Ses trois niveaux de réduction du bruit permettent ainsi de limiter au maximum les grésillements et désagréments extérieurs pour se concentrer uniquement sur votre voix tandis que le système de syntonisation intelligent professionnel produit un son bien plus clair.

Vous pourrez même enregistrer vos exploits, lancer une musique et vous faire entendre de tous à l'aide de ses options enregistreur, lecture et haut-parleur. Autre avantage, le micro est équipé du Bluetooth. Vous pouvez ainsi le connecter à n'importe quel appareil et lancer directement la musique de votre choix. Il est même possible de changer de chanson depuis l'appareil, super pratique. Enfin, préenregistrer des playlists et les diffuser sera un jeu d'enfant grâce à sa compatibilité avec la carte TF externe de 32 Go. Dépêchez-vous, votre premier concert vous attend.

4. Le coffret DVD Karaoké Mania Les Inoubliables

Lorsque plusieurs générations se confrontent dans un karaoké, c'est souvent le choc des cultures. Quand les plus jeunes vont choisir des chansons bien actuelles le plus souvent, les parents et grands-parents se concentreront plutôt sur des décennies moins récentes. Il y a donc forcément moins de partage et d'interaction entre les générations, ce qui peut être frustrant. Pour y remédier, rien de tel que les classiques qui mettront tout le monde d'accord. Des plus petits aux plus grands, tout le monde sera ravi de les entonner. C'est justement ce que propose ce coffret DVD Karaoké Mania Les Inoubliables. Il est en plus à petit prix sur la Fnac. Dépensez seulement 22 € et obtenez des titres qui raviront tout le monde.

Des chansons connues de toutes les générations