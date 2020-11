René Malleville s'emporte et annonce son départ de TPMP : "Marre de cet abruti de Castaldi"

René Malleville a vu rouge mercredi 18 novembre 2020 dans Touche pas à mon poste. En réagissant à une nouvelle interview du professeur Didier Raoult sur l'épidémie de coronavirus après l'avoir travailléfoutr pendant une heure et demie, le chroniqueur Marseillais a été interrompu à plusieurs reprises par Cyril Hanouna et Benjamin Castaldi. Le duo complice a eu beaucoup de mal a gardé son sérieux en écoutant le rapport de leur collègue, ce qui n'a pas échappé au principal intéressé qui s'est mis à gronder.

"Bon si c'est comme ça...", lâche-t-il d'abord vexé à Cyril Hanouna avant de s'en prendre à Benjamin Castaldi : "Moi je m'en bats les c*** de lui. Toi quand tu parles de tes conneries, les autres ils doivent se taire. Benjamin, tu te crois quoi toi ? Le paon du plateau ?" René Malleville tente ensuite tant bien que mal de poursuivre son intervention mais encore une fois, il est gêné par la partie de rigolade de ses compères. "Cyril me dit pas de travailler les sujets si c'est pour après...", s'agace-t-il. À bout, il en vient à menacer de quitter le plateau en plein direct : "Je m'en vais. (...) Je me casse moi. (...) Je suis pas là pour faire le comique de la troupe. Je suis pas là pour faire le comique des petits bobos parisiens là". Finalement, René Malleville a accepté de rester alors que Benjamin Castaldi était quant à lui renvoyé de la table un moment pour contenir son fou rire.

Mais le chroniqueur a véritablement été peiné par la situation et, quelques heures plus tard sur Twitter, il a annoncé son intention de quitter le programme de C8 à travers un long message. "Bonsoir Cyril, je m'excuse mais demain est mon dernier jour. Marre de cet abruti de Castaldi et de Jean-Michel. Si tu n'étais pas là, ils seraient personne. Au début, allez, c'était un bizutage, mais là ça va plus. J'ai 73 ans, j'ai eu une vie trépidante, respecté par tout le monde, je ne viens pas dans ton émission pour qu'on me prenne pour un con. A Marseille, ils m'idolâtrent mais commencent à se demander ce que je fous là. J'ai une famille, une femme, trois enfants et cinq petits enfants qui ont eu une putain de haine, je te dis pas. Je préfère arrêter avant de faire une connerie (...) Je préfère en rester là !" René Malleville a conclu en donnant rendez-vous à ses fans ce jeudi 19 novembre, dans TPMP, certainement pour sa grande dernière.