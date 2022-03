Renée Zellweger raconte sa rencontre insolite (et par erreur !) avec son compagnon...

Amoureuse depuis juin 2020, Renée Zellweger n'a jamais semblé si heureuse ! L'actrice du Journal de Bridget Jones, qui a connu plusieurs passages à vide dans sa carrière et dans sa vie personnelle, a désormais trouvé le bonheur aux côtés du présentateur de télévision britannique Ant Anstead et n'hésite pas à s'afficher avec lui.

Mais leur rencontre aurait pu ne jamais se produire ! En effet, selon la dernière interview de l'actrice américaine au magazine Harper's Bazaar, tout part... d'une erreur de sa part. En effet, alors que son film Judy vient de sortir au cinéma (pour lequel elle gagnera un Oscar quelques mois plus tard), elle regarde une émission de télévision dans laquelle Brad Pitt surprend ses amis en refaisant entièrement leur garage.

Anéantie par la mort de son amie Nanci Ryder, une publicitaire décédée de la maladie de Charcot quelques mois plus tôt, elle trouve l'idée bonne et s'inscrit pour participer à l'émission et remercier les infirmières qui ont assisté aux derniers mois de son amie. Seulement voilà, rien à voir avec Brad Pitt, puisqu'elle s'est inscrite dans la version dérivée de l'émission, qui traitait de... voitures.

Une erreur qu'elle aurait pu regretter mais l'émission à laquelle elle a finalement souscrit est présentée par Ant Anstead et un coup de foudre se produit entre les deux. Questionnée sur le fait que son amie décédée soit finalement à l'origine d'une belle histoire, Renée Zellweger a complètement acquiescé. "On en plaisante souvent", raconte-t-elle. "C'était quelqu'un qui faisait toujours de son mieux alors ça me fait sourire de penser à ça, de penser que c'est peut-être elle, oui".

Agé de 10 ans de moins qu'elle, son nouveau petit ami a déjà été marié deux fois et il est papa de trois enfants, deux garçons et une fille. L'actrice, quant à elle, n'a jamais voulu d'enfants, ce qui ne l'a pas empêchée de tout de suite s'entendre avec les adolescents de son compagnon. "Ils s'étaient vus de très nombreuses fois par FaceTime, alors la première fois qu'ils se sont vus, ce n'était pas vraiment comme si je la présentais 'Hey, voici la nouvelle femme de ma vie'", avait-il raconté dans une interview.

"Ça s'est fait très naturellement, c'était vraiment sympa. Tout le monde s'est retrouvé trois semaines, on a éteint les téléphones et on a simplement passé du temps ensemble. C'était vraiment cool". Une famille recomposée qui s'entend bien, en revanche, ne leur parlez pas de mariage ! "Absolument pas", avait réagi le présentateur britannique. "Je veux dire... On a largement le temps, n'est-ce pas ?"