Renée Zellweger en couple avec Ant Anstead : amoureuse, elle devient belle-mère !

Le week-end dernier, Renée Zellweger et Ant Anstead ont encore un peu plus confirmé les soupçons dont ils faisaient l'objet. Ceux-ci ont vu le jour au mois de juin. TMZ révélait alors que l'ex-héroïne de Bridget Jones et Ant Anstead commençaient une relation discrète. Ils se seraient rencontrés lors du tournage d'un épisode de l'émission américaine Celebrity IOU Joyride, une série de 6 épisodes qui a pour but de permettre aux célébrités d'offrir à leurs proches une transformation de leurs voitures.

Peu de temps après le tournage de son épisode, Renée Zellweger serait revenue sur le plateau afin d'apporter des bottes de travail pour Ant. Sa présence a suscité la curiosité des médias américains, qui ont ensuite appris que Renée et Ant s'étaient revus à l'abri des regards.

"Tous deux sont secrets et n'aiment pas être exposés médiatiquement, ils ont donc cela en commun. C'est un homme créatif qui a beaucoup d'intérêt, et elle aime écrire et produire, alors ils ont des choses à dire quand ils sont ensemble", avait ajouté un informateur auprès du DailyMail. Jusque-là, l'actrice oscarisée pour son rôle dans le film Judy et son nouveau chéri (de 10 ans plus jeune) n'ont été vus ensemble qu'à deux reprises, samedi et vendredi derniers, au domicile du présentateur britannique, à Laguna Beach.

Bientôt leur premier tapis rouge ?