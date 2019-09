Christina Anstead tout juste maman : "J'ai mangé mon placenta"

D'autres stars ont également testé cette technique assez surprenante. C'est le cas pour Chrissy Teigen, Nikki Reed, Kim Kardashian et ses soeurs Kourtney et Khloé mais aussi Katherine Heigl et Hilary Duff. Des hommes ont aussi testé ce mets très particulier commeJoeyStarr (papa de Mathis, Khalil et Marcello nés respectivement en 2005, 2007 et 2015). Le rappeur avait déclaré dans l'émission C à Vous sur France 5 en 2015 : "J'ai goûté le placenta, j'ai mangé un peu de mon fils".

Pour ingérer son placenta, plusieurs options sont possibles. Premier choix, l'encapsulation sous forme de pilules. Pour les plus téméraires, le placenta peut être consommé en délicieux smoothie. Cette technique permettrait de lutter contre la dépression post-bébé et aiderait à garder une belle peau plus longtemps.

Interviewée par People, le docteur Sara Swift l'affirme, manger son placenta n'aurait aucun bénéfice pour la maman. Pire, cela pourrait même être mauvais pour sa santé de l'ingérer. Elle explique : "Il n'existe aucune preuve scientifique prouvant que la placentophagie (manger son placenta) est bénéfique - aucune augmentation de la production de lait maternel et aucun avantage sur le plan de l'humeur car elle peut en réalité avoir l'effet contraire." Un secret pas si miracle que ça donc...