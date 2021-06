Renée Zellweger à nouveau en couple : elle a craqué pour un charmant animateur

Lorsqu'elle n'est pas sous le feu des projecteurs ou qu'elle ne répond pas à ses détracteurs en ligne, c'est au coeur de toute l'attention d'Hollywood que se trouve Renée Zellweger. Et côté coeur, l'actrice de 52 ans sait comment en faire chavirer plus d'un. Comme le rapporte le média américain TMZ, ce jeudi 24 juin 2021, celle qui a remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour avoir incarné Judy Garland sur grand écran, semble avoir trouvé une épaule sur laquelle se reposer.

En effet, d'après le tabloïd américain, elle serait désormais en couple avec l'animateur de télévision, Ant Anstead. Un nouveau partenaire de dix ans plus jeune que la star hollywoodienne, et qui est récemment divorcé de son ancienne compagne, Christina Haack.

Ils se sont rencontrés en plein tournage



Toujours selon les dires du média, Ant Anstead et Renée Zellweger se seraient rencontrés lors du tournage d'un épisode de l'émission américaine Celebrity IOU Joyride (une émission de 6 épisodes qui a pour but de permettre aux célébrités d'offrir à leurs proches une transformation de leurs voitures). Et peu de temps après le tournage de l'épisode, Renée Zellweger serait, selon TMZ, revenue sur le lieu de tournage afin d'apporter des bottes de travail pour Ant. Un indice qui n'est pas passé inaperçu auprès des sources du média qui rapporte également que les deux stars se sont déjà revues, loin des studios d'enregistrement. Une idylle loin des caméras et des tapis rouges donc.

Force est de constater que Renée Zellweger laisse une trace indélébile dans le coeur de ses anciens compagnons. Pour preuve, on peut citer l'exemple de Jim Carrey, qui malgré sa rupture avec l'actrice, ne manque pas d'éloges à son sujet. Dans son autobiographie intitulée Memoirs and Misinformation, parue en juillet 2020, l'acteur phare du film The Mask a même qualifié cette dernière comme étant "l'amour de sa vie". Rien que ça ! Peu connu pour être un grand romantique, Jim a ,peu de temps après, ajouté auprès d'Howard Stern, à quel point Renée Zellweger était une personne "vraiment spéciale" pour lui. Sans omettre de mentionner à quel point elle est "tout simplement charmante".