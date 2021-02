Renée Zellweger transformée par la chirurgie esthétique ? Sa réponse cash !

Bistouri, vous avez dit bistouri ? Absente des grands écrans pendant plusieurs années, Renée Zellweger avait laissé les spectateurs dubitatifs en faisant une apparition éclair, en octobre 2014, sur le tapis rouge de la soirée ELLE Women à Los Angeles. Soupçonnée d'avoir eu recours à la chirurgie esthétique - et quand bien même, pourquoi pas ? -, la comédienne avait nié en bloc toute intervention des spécialistes. "Je suis ravi que les gens trouvent que j'ai l'air différente, avait-elle assuré au magazine People. Je vis une vie plus heureuse, plus épanouissante, et je suis contente que, peut-être, ça finisse par se voir."

On dirait que certains cherchent des vérités infâmes qui n'existent pas

De 2010 à 2016, Renée Zellweger est restée éloignée des plateaux de tournage. Ce qui ne veut pas dire que son planning était totalement vide. "On dirait que certains cherchent des vérités infâmes qui n'existent pas, précisait-elle. Mes amis disent que j'ai l'air en paix. Je suis en bonne santé. Je n'étais pas très performante à ce niveau-là jusqu'à présent. J'avais un agenda intenable et je ne m'autorisais pas à prendre soin de moi. J'ai continué à courir jusqu'à ce que je sois épuisée. J'ai pris de mauvaises décisions, tenté de dissimuler l'épuisement. Puis j'ai pris conscience du chaos..." Ces explications n'avaient pas suffi à grand monde. Les médias continuaient à titrer sur son "visage massacré" et l'actrice avait même eu droit à des critiques en face à face... ou presque.

Un homme continuait à dire que j'étais débile

À une époque, pas si lointaine, les traits du visage de Renée Zellweger étaient un sujet de discussion largement débattu à travers le monde. L'héroïne de la saga Bridget Jones avaient même entendu l'une de ces conversations dans le train. "Des voyageurs parlaient de la façon dont les femmes d'Hollywood étaient stupides, surtout cette Renée Zellweger, racontait-t-elle à la radio sur SiriusXM. Comment avait-elle pu faire ça ? Croire que personne ne remarquerait rien ? Alors je me suis levée, j'ai attendu que la porte s'ouvre pendant qu'un homme continuait à dire que j'étais débile. Il m'a regardé et il m'a dit 'Oh mon dieu, mais c'est vous ! Et vous vous ressemblez !', et je lui ai répondu 'Oui, c'est amusant n'est-ce pas ?'"

En 2019, Renée Zellweger a prouvé que le sujet principal, la concernant, était son talent de comédienne. En incarnant la légendaire Judy Garland dans le biopic signé Rupert Goold, elle a reçu l'Oscar de la meilleure actrice. Le fruit d'une performance... chirurgicale, sans doute !