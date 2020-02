Renée Zellweger : Joufflue, amincie, tirée... Son évolution physique en images

Il aura fallu plusieurs années de patience avant que Renée Zellweger fasse enfin son grand retour à Hollywood. Grâce à sa performance dans Judy, le film biographique dédié à Judy Garland, l'actrice américaine renoue aujourd'hui avec le succès. A 50 ans, la star profite d'une véritable renaissance professionnelle. Après un Golden Globe, puis un SAG Award en janvier, elle tient la corde pour remporter son deuxième Oscar lors de la cérémonie organisée à Los Angeles ce 9 février 2020.

Il y a encore quatre ans, difficile de prédire un tel retour de notoriété tant Renée Zellweger avait disparu des radars. Dès 2010, après plusieurs loupés au cinéma, l'actrice révélée dans Bridget Jones, puis applaudie dans Chicago, a entamé une pause prolongée loin des studios : "J'ai été absente pendant un moment parce que, honnêtement, je ne prenais pas soin de moi, a-t-elle expliqué à Red Magazine en août dernier. Et j'en avais assez de moi-même (...). Je ne vois pas ça comme une perte de temps. J'ai beaucoup appris, et c'était ce dont j'avais besoin, j'imagine."

Ce passage à vide a également été marqué par de vives critiques s'attaquant au visage de la star après une apparition aux ELLE Women in Hollywood Awards en 2014. Mais l'ex-compagne de Jim Carrey et Bradley Cooper a nié avoir eu recours à de la chirurgie esthétique, expliquant son changement physique par une vie plus équilibrée : "Je suis contente que les gens me trouvent différente ! Je mène une vie différente, heureuse et plus épanouie, et je suis ravie que ça puisse se voir", avait-elle commenté pour People peu de temps après.

Avec du recul, Renée Zellweger admet aujourd'hui que cette "période extrêmement violente" l'a aidée à gagner en assurance : "Je crois que cela m'a rendue encore plus forte, a-t-elle confié dans une interview pour Closer, en juin 2019. En fait, c'est assez étrange, mais ces remarques m'ont permis de me sentir mieux dans ma peau." Nul doute qu'un nouvel Oscar devrait également aider dans ce domaine !