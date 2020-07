Renée Zellweger : Jim Carrey, son ex, considère qu'elle est "la femme de sa vie"

Cette histoire n'est pas toute récente, mais Jim Carrey ne l'oubliera jamais. Durant l'an 2000, alors qu'il tournait dans le film Fou d'Irène, il est lui aussi tombé "fou" de sa partenaire de jeu, Renée Zellweger. Ils se sont séparés un an plus tard, mais voilà que le nom de l'héroïne apparaît, à nouveau, dans le très récent livre du comédien intitulé Memoirs and Misinformation - une autobiographie satyrique sorti le 7 juillet 2020. Dans ces pages, il explique carrément considérer son ex comme "l'amour de sa vie". Rien que ça.

Interrogé à ce propos sur Sirius XM par Howard Stern, Jim Carrey a confirmé pudiquement ses propos d'un romantisme rare. "C'est vrai, elle est vraiment spéciale pour moi, a-t-il expliqué. Elle est tout simplement charmante." De son côté, Renée Zellweger avait déjà précisé que leur relation ne sortait pas de nulle part, sans préciser quels liens elle avait pu conserver avec lui après la rupture. "On a pas mal d'amis communs, donc j'avais souvent entendu parlé de lui. On avait déjà pu se voir, se dire bonjour plusieurs fois, précisait-elle au Guardian. On s'était même rencontré il y a quelques années lors d'un dîner. En fait, on se connaissait déjà depuis un bon moment."

Jim Carrey a été marié à Melissa Womer, à Lauren Holly et a également vécu une jolie romance de cinq ans avec Jenny McCarthy. Renée Zellweger, quant à elle, a connu l'amour auprès de Bradley Cooper et a été au coeur d'une rumeur la liant à George Clooney. Elle a épousé le musicien Kenny Chesney en 2005 mais ils ont divorcé quatre mois plus tard. Depuis 2012, c'est auprès de Doyle Bramhall II qu'elle s'épanouit... bien qu'elle ne soit pas apparue à ses côtés depuis 2017. Au début de l'année 2020, Renée Zellweger est repartie avec l'Oscar de la meilleure actrice sous le coude pour sa performance brillantissime dans le film Judy, de Rupert Goold. Alors qu'importe les hommes...