Renée Zellweger en couple avec Ant Anstead : première photo à deux !

L'amour semble être au rendez-vous entre Renée Zellweger et Ant Anstead. En couple depuis peu de temps, les deux amoureux multiplient les occasions de passer du temps ensemble. Après l'officialisation de leur couple par le magazine TMZ, le 24 juin 2021, les deux protagonistes n'ont nullement démenti les rumeurs. Bien au contraire, ils ont continué à vivre leur idylle loin des regards indiscrets...

Samedi 3 juillet, le Daily Mail a publié des photographies exclusives où l'on peut apercevoir Renée Zellweger et le père d'Hudson Anstead (bientôt 2 ans) sur le balcon de la maison de l'animateur. Surpris par les paparazzis (au réveil ou à la sortie de la douche), ces derniers semblent discuter tout en contemplant l'horizon. Parlaient-ils d'un potentiel avenir à deux ? La question reste en suspens...

Le moins que l'on puisse dire est que l'entente entre l'actrice de 52 ans et l'animateur de dix ans de moins semble être au beau fixe. "Parfois, deux personnes se rencontrent et s'entendent, et le timing est bon", a précisé une source au Daily Mail. Et de poursuivre : "Renée est une personne créative... et parfois tombe sous le charme d'hommes qui pensent différemment. Elle est réfléchie et cherche toujours à élargir ses horizons et à nourrir ceux qui l'entourent."