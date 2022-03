Renée Zellweger amoureuse : tendre baiser avec son séduisant compagnon

La star de Bridget Jones Renée Zellweger est apparue radieuse sur une vidéo Instagram de son compagnon, le présentateur télé Ant Anstead. En effet, le couple a partagé une tendre photo de leur baiser avec leur fans.

La vidéo en question de l'animateur de 42 ans est un assemblage de deux photos du couple, l'une où on les découvre les visages très rapprochés et la seconde carrément bouche à bouche. Ant portait un costume foncé alors que la belle actrice était vêtue d'une robe à fleurs avec les épaules dégagées.

Le couple file le parfait amour depuis l'année dernière et une officialisation survenue au cours de l'été 2021. Les deux tourtereaux s'étaient rencontrés sur le tournage d'un épisode de la série de Discovery+, Celebrity IOU Joyride en juin 2021. Le même mois, plusieurs sources annonçaient que les deux acteurs se voyaient "souvent". En aout, l'animateur avait officialisé l'idylle sur E! et le plateau Daily Pop : "Tout le monde sait que Renée et moi-même sommes devenus très proches. Nous avons gardé le secret pendant un moment mais, malheureusement, des photos ont été prises et ont été partagées ici et là."