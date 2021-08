Renée Zellweger en couple avec Ant Anstead : il fait d'étonnantes révélations

Renée Zellweger file le parfait amour avec Ant Anstead, un animateur de télé vision et papa de quatre enfants, issus d'une union précédente. Ce dernier a récemment expliqué qu'il fréquentait l'interprète de Bridget Jones depuis bien longtemps, mais qu'ils ont souhaité préserver leur intimité. Interrogé sur son couple sur le plateau de Daily Pop sur la chaîne E!, il a révélé : "Tout le monde sait que Renée et moi-même sommes devenus très proches. Nous avons gardé le secret pendant un moment mais, malheureusement, des photos ont été prises et ont été partagées ici et là".

Les amoureux se sont rencontrés sur le plateau de Celebrity IOU : Joyride, le programme télévisé qu'Ant Anstead co-anime avec sa collègue Cristy Lee. En effet, comme le rapporte le site People, Renée Zellweger a participé à cette nouvelle émission, qui sera diffusée fin août sur la plateforme Discovery+. Le Britannique aux cheveux grisonnants a d'ailleurs commenté la participation de sa moitié : "C'était un plaisir. Elle est super professionnelle et elle sait souder", a-t-il affirmé, pas peu fier.