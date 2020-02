Renée Zellweger obnubilée par un problème personnel malgré son retour triomphal

Les bras chargés d'un Golden Globe, d'un BAFTA et d'un Oscar pour sa performance dans le biopic Judy (le 23 février au cinéma), Renée Zellweger a pourtant une tout autre préoccupation en tête : son chien. Comme elle l'a elle-même confié dans une nouvelle interview accordée au Parisien le 25 février 2020, l'actrice américaine pense davantage à la santé de son compagnon à quatre pattes qu'à son retour triomphal au cinéma.

"Curieusement, j'ai d'autres préoccupations : mon chien est hospitalisé, j'essaie d'aller le voir le plus possible. Je sais, c'est toujours bizarre d'entendre ce genre de chose : on apprécie une actrice, on la voit jouer ou en public gagner des statuettes et sourire et, c'est normal d'ailleurs, on oublie qu'il y a une femme derrière qui s'inquiète pour son chien !" La star de 50 ans ne manque pas de "célébrer son succès", mais alors qu'elle enchaîne les cérémonies prestigieuses entre Los Angeles et Londres, elle garde en tête des soucis plutôt ordinaires : "Il y a toujours en moi cette préoccupation : qui va s'occuper du chien pendant que je serai aux Golden Globes ou aux Oscars ?", avoue-t-elle, non sans humour.

Lors d'une précédente interview accordée à la chaîne américaine ABC 7 en janvier dernier, elle avait précisé que son berger allemand nommé Chester avait été hospitalisé dans une clinique vétérinaire universitaire près de Sacramento, en Californie, pour un second remplacement de hanche. "J'y pense toutes les minutes. C'est mon fils, mon premier fils", avait-elle alors confié.