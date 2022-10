Retour vers le futur : Michael J. Fox atteint de Parkinson, ses retrouvailles émouvantes avec Christopher Lloyd

Par Bertrand Bielle Journaliste Curieux de nature, Bertrand est toujours à l’affut du moindre petit scoop. Passionné par le football, il n’est jamais bien loin du ballon rond et de toutes les actualités qui en découlent. Toutefois, l’évènementiel du showbiz ou de la politique fait également partie de ses recherches journalistiques privilégiées.

La nostalgie était au rendez-vous dimanche dimanche 9 octobre sur la scène du Comic Con de New York. Plus de trente-deux ans après la sortie du dernier opus de "Retour vers le futur", Christopher Lloyd et Michael J. Fox, plus connus en tant que "Doc" et "Marty McFLy", étaient réunis à nouveau. Une séquence d'autant plus émouvante que l'un d'entre eux est atteint de la maladie de Parkinson.

L'émotion était à son comble dimanche 9 octobre, à l'occasion du Comic Con de New-York, événement qui rassemble depuis 2006 des milliers de fans du monde entier autour de la bande dessinée, du cinéma, de la télévision, des jeux vidéo ou encore de mangas. Et c'est une saga culte du grand écran qui était à l'honneur ce week-end puisque Christopher Lloyd, qui joue le personnage du Dr Emmett Brown - surnommé "Doc", et Michael J. Fox qui avait hérité du rôle de Marty McFly, faisaient leurs retrouvailles après avoir marqué les esprits dans les années 80-90 pour leur duo mythique dans Retour vers le futur 1,2 et 3. Après avoir remonté le temps au volant d'une DeLorean (voiture de sport, ndlr) devenue iconique, les deux acolytes ont partagé un moment de complicité sur scène, ce qui n'a pas manqué d'émouvoir les spectateurs qui leur ont d'ailleurs réservé une standing-ovation digne de ce nom à leur arrivée. Une séquence d'autant plus touchante que Michael J. Fox, aujourd'hui âgé de 61 ans, lutte contre la maladie de Parkinson depuis de nombreuses années. Il peine ainsi à se mouvoir, ce qui n'a pas échappé aux millions de fans de la saga qui se sont beaucoup attristés de l'état de santé de leur idole sur les réseaux sociaux.

La maladie de Parkinson est "un cadeau" Une situation rendue public en 1998 par Michael J. Fox lui-même, qui s'est d'ailleurs exprimé sans tabou sur le sujet lors de son apparition au Comic Con new-yorkais ce week-end. Le mari de l'actrice Tracy Pollan, avec qui il a eu quatre enfants, a expliqué à ses fans, contre toute attente, qu'il ne changerait pas son diagnostic s'il en avait l'occasion. "La meilleure chose qui soit arrivée dans ma vie, c'est cette chose. La maladie de Parkinson est un cadeau. J'ai dit aux gens que c'était un cadeau et ils m'ont dit : 'Tu es dingue.' Je dis : 'ouais, mais c'est un cadeau qui ne cesse de m'apporter.' C'est un cadeau et je ne le changerais pour rien au monde... Il ne s'agit pas de ce que j'ai, mais de ce que j'ai reçu (avec ça)". Pour rappel, il avait créé en 2000 une fondation dédiée à la recherche contre la maladie de Parkinson. Un très beau combat pour le futur...