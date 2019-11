Michael J. Fox soutenu par sa femme Tracy au gala de sa fondation

Dès 1991, Michael J. Fox, héros de la saga culte Retour vers le futur, ressent les symptômes de la maladie de Parkinson. Après avoir caché son état de santé aux yeux du monde pendant de longues années, le comédien avait rendu sa maladie publique en 1998, dans un entretien accordé à People.

Cette triste nouvelle affecte sa carrière et sa vie personnelle : il s'était alors mis à boire et a sombré dans la dépression, avait-il déclaré. Cependant, la force en Michael a repris le dessus et il a décidé d'agir. En 2000, il a lancé la Fondation Michael J. Fox pour la recherche sur la maladie de Parkinson et se montre, jour après jour, plus que jamais investi dans cette cause. Ce n'est pas tout ! Il aide aussi les patients souffrants de cette maladie.

Comme tous les ans, l'acteur de Spin City a réuni des donateurs et riches célébrités au gala "A Funny Thing Happened on the Way to Cure Parkinson" à New York le 16 novembre, au côté de son épouse, Tracy. Ryan Reynolds, co-président de l'association, a aidé à collecter 4,6 millions de dollars. Un grand succès. L'acteur de Deadpool était venue sans son épouse Blake Lively, ce qui n'a pas manqué d'être remarqué. D'ailleurs, Denis Leary s'est gentiment moqué de Ryan Reynolds sur Twitter. "Grâce à l'aide de Ryan Reynolds nous avons réuni 4,6 millions de dollars pour la 19e édition du gala de la Fondation Michael J. Fox hier soir. Si il était venu avec Blake Lively, on aurait certainement pu récolter 8 millions mais on verra l'année prochaine."

Michael J. Fox est marié depuis trente ans avec l'actrice Tracy Pollan. Le couple a quatre enfants : Sam Michael (29 ans), les jumelles Aquinnah Kathleen et Schuyler Frances (24 ans), et Esmé Annabelle (17 ans). Tracy et Michael se rencontrent sur le tournage la série Sacrée Famille. Elle tenait le rôle de la première petite amie de Michael. Ils ne se sont plus quittés depuis.