Richard Berry accusé d'inceste : sa fille Coline rejugée pour diffamation, l'acteur sort du silence

Ce mercredi 9 novembre, les yeux étaient braqués sur la Cour d'appel de Riom dans le Puy-de-Dôme. Attaquée en diffamation par Jeane Manson, l'ex-compagne de son père Richard Berry qu'elle a accusée comme lui de viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant et de corruption de mineur, Coline Berry avait été jugée coupable et condamnée en août dernier à verser 27 000 euros d'amende et de dommages et intérêts à Jeane Manson, décision à laquelle elle a décidé de faire appel.

Pour rappel, Coline Berry avait dénoncé les agissements de son père et de son ex-compagne à son égard entre 1982 et 1986, affirmant avoir été la victime de jeux sexuels du couple. Une enquête avait été ouverte pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant à l'égard de Richard Berry et de corruption de mineur de 15 ans pour Jeane Manson, ancienne compagne de l'acteur. Après une requalification des faits en agression sexuelle, la plainte "a été classée sans suite du fait de l'acquisition de la prescription de l'action publique", avait indiqué le parquet.

D'après des informations de RTL, Richard Berry a été appelé à la barre dans le second volet du procès en diffamation ce 9 novembre. En l'absence de Coline Berry, exemptée d'audience pour raisons médicales, l'acteur de 72 ans a pris la parole comme simple témoin - il a précisé de pas être à l'origine du procès pour diffamation - dans ce nouveau volet judiciaire : "Je ne l'ai pas voulu, car je suis son père. Coline reste ma fille même si toutes ses accusations sont mensongères. Je suis touché, affecté par ce qu'elle a dit, je suis triste et choqué mais pour moi maintenant c'est foutu, le mal est fait."

On la surnommait Coco la mytho

Si une expertise psychologique a relevé chez Coline Berry la présence "de syndromes psychotraumatiques probants" sans aucune tendance à l'affabulation, Richard Berry a de nouveau démenti tous les faits que sa fille lui a reprochés et a mis l'accent sur un déséquilibre psychique : "Coline a un problème psychologique depuis longtemps. Depuis l'enfance elle a toujours menti, on la surnommait 'Coco la mytho', tout ce qu'elle a déclaré sur moi est faux." D'après lui, la jalousie est la principale cause de ce déballage : "J'ai une carrière, sa jeune soeur Joséphine aussi. Coline a une vie compliquée, elle n'a peut-être pas trouvé autre chose pour exister." Le verdict est attendu le 8 décembre.