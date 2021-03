Richard Berry : "La jeune fille se mit à trembler", souvenir plein de colère de son ex Jeane Manson

A 70 ans, Richard Berry a derrière lui une vie amoureuse particulièrement riche ; il est actuellement marié à Pascale Louange. L'acteur et réalisateur, actuellement sous le coup d'une enquête après la plainte de sa fille aînée Coline pour des faits supposés d'inceste, a notamment été marié à Jeane Manson. Une relation chaotique de l'aveu même de la chanteuse.

En 2011, l'interprète du tube Avant de nous dire adieu publiait son autobiographie intitulée Une Américaine à Paris (éditions du Rocher). Elle y relatait alors son mariage avec Richard Berry, qui a duré officiellement de 1984 à 1986. Une union notamment marquée par la violence physique, l'acteur l'ayant frappée à plusieurs reprises, ce qu'il a récemment reconnu et déploré. "Les assiettes et les plats volaient", écrivait la star dans son livre. De la vaisselle cassée, il y en a spécialement eu un soir, lorsqu'elle était rentrée à leur domicile un peu en avance... "Alors que je rentrais du théâtre Hébertot un peu plus tôt que prévu, je le découvris dans notre appartement avec une jeune fille près de lui. Il lui montrait un de ses derniers films. Cette scène me rappela notre première soirée quand il m'avait invitée au cinéma. C'était sans doute sa technique pour charmer les femmes. En me voyant arriver, folle de rage, la jeune fille se mit à trembler", écrivait-elle dans des lignes rapportées par Voici.

Dévastée par ce qui semblait être une tromperie, Jeane Manson avait alors pété un plomb. "Après l'avoir chassée, je me mis à tout casser dans l'appartement (...) Je conserve de ces quatre années le souvenir de la période la plus difficile de mon existence de femme. Je lui pardonne néanmoins", ajoutait-elle.

D'ailleurs, bien que durement atteinte physiquement et moralement par son mariage, Jeane Manson a également récemment soutenu Richard Berry en niant au moins une chose : il est peut-être un charmeur mais il n'est pas un père incestueux. Alors que la chanteuse et son ex-époux ont tous les deux été accusés par Coline Berry, la star nie catégoriquement. Quant à Shirel, la fille de Jeane, elle aussi a affirmé ne pas avoir le moindre affect pour son ex beau-père mais l'a entièrement dédouané du moindre geste déplacé.

Richard Berry reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.