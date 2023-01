Richard Bohringer : Photos de son mariage avec Astrid au look décalé, Romane aux premières loges

C'est peu dire que Richard Bohringer se fait discret dans les médias ces dernières années. L'acteur franco-sénégalais, qui a acquis ce second passeport en 2002, est confronté aux difficultés d'être un bon grand-père, mais a surtout fait face à la maladie durant des années de bataille acharnée. Et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agissait d'un cancer.

Dans cette lutte sans merci, l'acteur, qui fête en ce lundi 16 janvier 2023 ses 81 ans, a pu compter sur le soutien infaillible de ses proches, à commencer par celle qui partage sa vie : Astrid Marcouli. Le couple tient bon depuis presque quarante ans, et ce même si Richard Bohringer s'est parfois révélé "très dur en amour" selon ses propres termes.

Le comédien à l'impressionnante filmographie a rencontré sa femme dans les années 1980 en Savoie. À cette époque, Richard Bohringer a déjà sa première fille, la célèbre actrice Romane Bohringer. Cette dernière est née en 1973, et est la fille de Marguerite Bourry. Seulement, sa mère a tout quitté et s'est enfuie alors que Romane n'avait que neuf mois. C'est donc seul que Richard Bohringer dû l'élever, jusqu'à sa rencontre avec Astrid Marcouli. Les deux tourtereaux se marient en 1986, et ne vont plus jamais se quitter. A cette occasion, Astrid avait osé une tenue étonnante blanche à pois noirs. Et la jeune Romane était à ses côtés pour cette belle journée.

Je m'étonne que nous soyons encore là

Si celle-ci était déjà mère d'un enfant, Mathieu, ils vont avoir ensemble deux autres bambins : Richard Junior et Lou Bohringer. Ses deux filles vont d'ailleurs suivre les traces de leur père et devenir actrices à leur tour, tandis qu'Astrid Marcouli reste très discrète et ne souhaite guère se retrouver devant les projecteurs de la scène médiatique. Un équilibre qui a aussi permis au couple de traverser les années comme peu d'autres.

Dans Le Figaroscope, en février 2016, l'acteur expliquait d'ailleurs le secret de cette longévité. "Je m'étonne que nous soyons encore là, dans le même lit, avec autant de bonheur", a-t-il expliqué. "On a traversé des épreuves si puissantes que ça vous soude", développait-il alors. Et nul doute que vu les récentes complications qui ont impacté tout le clan Bohringer, le couple est plus uni que jamais.