Richard Bohringer atteint d'un cancer : sa fille Romane évoque son combat

"Je voulais rendre hommage à sa force, à ces années qui viennent de passer où malgré la vulnérabilité, il remonte sur scène, magnifique à chaque fois, et on dirait qu'il renaît une énième fois. C'est très court, dans un format de 30 minutes, d'arriver à le faire. Avec humour aussi. Je voulais que les scènes d'hôpital soient légères, et je voulais le voir aussi monter sur scène. Donc j'ai fait aussi un hommage à ça, à ce que c'est que monter sur la scène et de recouvrer toutes ses forces", a-t-elle expliqué à Damien Thévenot et Maya Lauqué.

Pour les besoins de cette série, Romane Bohringer a pu compter sur l'aide précieuse de ses enfants, voisins, famille et amis, dont Monica Bellucci, qui jouent tous dans cette production hors du commun, où la fiction dépasse la réalité.