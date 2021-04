Romane Bohringer séparée de Philippe Rebbot : leur idée géniale pour être proches des enfants

Romane Bohringer et Philippe Rebbot ont une rupture très propre. Pour leurs enfants, les deux cinéastes ont tout fait pour préserver l'équilibre de leurs enfants. Pour ça, les deux ex ont trouvé une solution aussi folle qu'efficace : avoir deux appartements reliés uniquement par la chambre des enfants. Dans les colonnes de Télé 7 Jours, Romane Bohringer et Philippe Rebbot avaient détaillé les dessous de leur nouvelle résidence.

"En 2016, nous vivions ensemble dans notre maison. Nous n'étions plus amoureux, mais défaire notre famille nous brisait le coeur. Comment ne pas tout casser ? Avec un promoteur immobilier, nous avons eu l'idée de relier par la chambre des enfants deux appartements distincts", expliquait l'actrice en octobre 2018. Cette situation pour le moins originale leur a inspiré un film écrit à deux : L'Amour flou.

"Notre séparation nous a valu un an d'engueulades. Ecrire un film gai sur quelque chose de douloureux nous a sauvés. Nous nous sommes servis de situations réelles, notre déménagement, la signature chez le notaire, nous avons tourné sur le chantier de ces nouveaux appartements, que j'appelle nos 'sépartements'", développait Romane Bohringer.

La comédienne et fille de Richard Bohringer a choisi de ne rien cacher à ses enfants. Avec Philippe Rebbot, ils ont pris soin de ne pas tourner de scènes qui auraient pu choquer leurs petits. "Devoir leur dire : 'Nous avons fait un film sur la famille, mais vous ne pouvez pas le voir, vous êtes trop petits' était inconcevable'", ajoutait-elle.

Pour rappel, Romane Bohringer et Philippe Rebbot s'étaient rencontrés en 2004 sur le tournage du téléfilm Le Tripoteur de Belleville. Ensemble, ils ont accueilli deux enfants : Rose (12 ans) et Raoul (9 ans) et habitent donc toujours sous le même toit, à Montreuil.