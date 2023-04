Romane Bohringer, son coup de foudre pour un célèbre et "très beau" fils de : "Comme dans les films"

Romane Bohringer est la maman de deux enfants Rose et Raoul, nés de sa précédente relation avec l'acteur Philippe Rebbot. Si elle a vécu une belle histoire si singulière avec le comédien, avec lequel ils avaient décidé à la fin de vivre "sépartement", la fille de Richard Boringher a également connu une romance passionnelle avec un célèbre fils de. Une idylle méconnue avec le fils de Jacques Higelin, Ken Higelin. Une rencontre folle s'était déroulée pour ces deux enfants de stars, marquée par un "coup de foudre". À 16 ans, elle va à un concert de Jacques Higelin, avec une amie. La fille du comédien arrive à aller dans les loges en disant qu'elle est la fille de Richard. Elle finit dans les bras de l'artiste, "en larmes dans ses bras tremblante", comme elle le confie au podcast Le goût de M.

"Quand je raconte ça fait un peu comme si c'était un espèce de miracle, et c'en est un", confie Romane Bohnringer. Elle avoue ne pas être du tout mystique et détester les histoires de destin. Et pourtant. "Mais pourtant, je sais pas qui a fait ça pour moi, mais pour que ça m'arrive comme ça, c'est quand même un conte de fées", a-t-elle avoué. "Je suis à ce concert, Jacques me dit comme ça dans la foule 'je vais appeler mon fils vous devez avoir à peu près le même âge' il cherche et tout d'un coup comme dans un film, la foule se fend et au bout de la foule je vois un jeune homme magnifique, Ken est quarteron, comme moi du coup, plus typé, je vois un jeune homme magnifique, donc eurasien, les cheveux noirs, les yeux bridés comme ça, jeune, très beau, il y a une espèce on peut dire de coup de foudre, qui était pas tout de suite amoureux, mais humain", a raconté Romane Bohringer au sujet de sa rencontre avec Ken Higelin, alors qu'il étaient adolescents.

Nos regards ne se quittaient pas

Ken lui demande ce qu'elle fait dans la vie, elle est au lycée, année de son bac. "Nos regards ne se quittaient pas", malgré qu'elle était alors très timide, ils sont alors "collés comme ça à se parler". Et puis, Ken Higelin a une idée, alors qu'il est en train de répéter au théâtre, il est certain qu'un rôle de la pièce est fait pour la fille de Richard Bohringer. "Comme dans les films, il me dit qu'il est en train de répéter au théâtre et qu'ils font des auditions", il lui dit de passer l'audition pour Peter Brook, célèbre metteur en scène. Elle obtiendra le rôle après avoir réussi à passer le casting en séchant les cours. C'est alors le début de sa carrière de comédienne. Des années, plus tard, Romane Bohringer avait déjà évoqué cette romance avec le fils de, au micro de La Bande originale. "Et je peux bien l'avouer maintenant, je suis tombée amoureuse de son fils, Kên Higelin. On a eu une très belle histoire", avait-elle notifié.