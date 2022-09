Romane Bohringer : Son ex et son amoureux dans le même immeuble, "Ça peut changer..."

Romane Bohringer est de retour sur les planches pour la pièce de théâtre Respire de Sophie Maurer, mise en scène par Panchika Velez au Théâtre de La Scala. L'an dernier, c'était sur le petit écran que la comédienne de 49 ans faisait sensation, en tant que réalisatrice, avec la série L'Amour flou (Canal+), adaptation du film du même nom sorti en 2018. Une oeuvre dans laquelle elle mettait à nu sa famille, avec une tendresse infinie, mettant en scène son quotidien de couple séparé mais qui vit sous le même toit, dans un "sépartement". C'est dans ce lieu même qu'elle reçoit le journaliste du Monde venu recueillir ses impressions d'artiste, mais aussi de mère et de fille, de femme tout simplement. Avec sincérité et naturel, elle évoque alors son couple face à son organisation familiale atypique.

En 2004, Romane Bohringer et l'acteur et scénariste Philippe Rebbot, qui se sont rencontrés sur le tournage du téléfilm Le Triporteur de Belleville où il est assistant régisseur adjoint, se mettent en couple. Quatre ans plus tard, la fille chérie de Richard Bohringer donne naissance à son premier enfant, Rose. Suivra en 2011 un garçon, Raoul. Quand sonne la rupture, les ex-amoureux tiennent à réussir leur séparation, pour le bien de leurs enfants. C'est ainsi qu'ils mènent ce projet un peu fou, de vivre avec leurs enfants sous le même toit, dans deux espaces séparés, un "sépartement", à Montreuil en Seine-Saint-Denis. Elle qui a été abandonnée par sa maman quand elle n'avait que quelques mois veut faire en sorte de ne pas briser sa famille même si elle ne veut plus être en couple.

Dans les colonnes du Monde, Romane Bohringer donne des nouvelles de sa famille et sa logistique si particulière qu'elle a entamée il y a cinq ans : "C'est une réussite totale, c'est riche, fluide, joyeux. On n'a pas perdu une miette de nos enfants, la photo de famille ne s'est pas arrêtée." Toutefois et les pieds sur terre, elle ajoute des nuances et accepte que ce modèle n'est pas éternel : "Ça peut changer si Philippe rencontre quelqu'un ou si mon amoureux a envie d'autre chose." Pour l'heure, son compagnon, que son ex Philippe Rebbot a "validé" est à l'aise. Le quotidien précise qu'il a loué un studio dans le même immeuble. L'harmonie tient la route et même si elle s'arrête un jour, cette famille aura su faire au mieux pour son bonheur.