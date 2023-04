"Après ma séparation d'avec Philippe..." : Romane Bohringer célibataire, le bouleversement provoqué par sa rupture

L'histoire de leur amour, et celle de leur rupture, les spectateurs la connaissent plutôt bien. Romane Bohringer et Philippe Rebbot ont même adapté leur vécu en film d'abord, en 2018, puis en série, en 2021, avec L'Amour Flou. Dans ces divers programmes, le couple a même fait intervenir ses deux enfants, Rose, 14 ans et Raoul, 11 ans, en personne. Invitée dans le podcast Le goût du M., du journal Le Monde, la comédienne et réalisatrice a accepté de revenir sur cette étape, et sur les complications très spécifiques à son déménagement.

Romane, c'est comme si elle habitait dans un Airbnb

En faisant visiter son appartement au journal Le Monde, Romane Bohringer s'est effectivement souvenue du jour où elle y avait posé les pieds. "Quand j'ai déménagé ici, quand je suis arrivée, c'était après ma séparation d'avec Philippe, donc c'était ce fameux 'sépartement', raconte-t-elle. J'ai voulu partir avec quasiment rien de ma maison d'avant et faire tout de nouveau. Philippe, il a longtemps dit 'Romane, c'est comme si elle habitait dans un Airbnb'. Rien ne m'appartenait. Je demandais à quelqu'un qui a bon goût de me trouver un tapis, de tout faire pour moi. C'était tout neuf. Je suis partie avec très peu de choses d'avant."

Le seul truc auquel je tiens vraiment...

Quand ils se sont séparés, Romane Bohringer et Philippe Rebbot ont décidé, pour le bien de leurs deux enfants, de vivre sous le même toit dans deux espaces séparés, à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Pour peaufiner sa décoration, la fille de Richard Bohringer a finalement suivi les préceptes de la reine de l'art du rangement, Marie Kondo. "Le truc que j'ai retenu, c'est que chaque objet qui est là est un objet qui procure de la joie, explique-t-elle. Au final, une reproduction d'un Rodin acheté au musée, est-ce que ça a une importance ? Donc chaque objet est assez signifiant, il y a moins de merdes qu'avant qui ne veulent rien dire. Chaque objet vient d'un voyage. Maintenant je fais ça. Mais je m'aperçois que si je devais partir en hâte, rien ne me manquerait tout à fait. Le seul truc auquel je tiens vraiment, ce sont les photos. Je prendrais les albums photos..."

