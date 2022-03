Romane Bohringer, les jolis mots de son ex Philippe Rebbot : "Je lui dois tellement..."

Une vie commune telle que la leur, personne ne peut l'oublier. Ni eux... ni tous ceux qui ont vu les oeuvres puisées de la réalité. Séparés depuis des années, Romane Bohringer et Philippe Rebbot ont continué à vivre dans la même maison, ou presque. Leurs deux appartements, sous le même toit, scindés par la pierre mais reliés par un petit passage, a inspiré le film L'amour flou, transformé en série pour Canal + l'année dernière.

Je voudrais que tout le monde rencontre une fille comme ça dans sa vie

Interrogé par le magazine Paris Match, à l'occasion de la sortie du film Trois fois rien de Nadège Loiseau, Philippe Rebbot n'a que du bien à dire à propos de son ancienne compagne, qu'il avait rencontrée en 2004 sur le tournage du téléfilm Le Triporteur de Belleville - il était, à l'époque, assistant régisseur adjoint. "Je lui dois tellement, explique-t-il pudiquement. Elle m'a donné deux enfants, mais surtout elle m'a porté très haut. Je voudrais que tout le monde rencontre une fille comme ça dans sa vie. Comme Lennon avec Yoko Ono. Et un beau-père comme Richard."

Romane Bohringer et Philippe Rebbot sont parents de deux enfants, qui tiennent d'ailleurs leurs propres rôles dans le film et la série L'amour flou. Rose, l'aînée du clan, est née le 26 décembre 2008. Raoul, son petit frère, l'a rejoint le 2 août 2011. "Au cinéma, la vraie vie n'existe pas, ça me fait du bien, ça me rend presque élégant", souligne toutefois leur père, qui ne joue pas que dans l'auto-fiction. Le 16 mars 2022, le cinéaste sera à l'affiche du film Trois fois rien, avec Antoine Bertrand et Côme Levin, et incarnera Casquette, un SDF poète et gay qui gagne au loto avec ses deux compagnons de galère. Voilà qui le change, effectivement, de son quotidien.

