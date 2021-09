Romane Bohringer et Philippe Rebbot : Grande complicité avec les enfants malgré la rupture

Mercredi 15 septembre 2021, le Festival de la fiction de La Rochelle accueillait l'équipe de la série L'amour flou et, sur le tapis rouge de l'évènement, on a donc pu voir Romane Bohringer et son ex Philippe Rebbot. L'ancien couple a collaboré sur ce projet unique.

Sur le photocall, l'ex-couple a donc pris la pose avec décontraction et amusement. Romane Bohringer (48 ans), en longue robe estivale à motifs fleuris, a posé pour les photographes en compagnie de Philippe Rebbot (56 ans) en costume et casquette. Une virée effectuée avec leurs deux enfants, Raoul (né en août 2011) et Rose (née en décembre 2008). Ce tapis rouge était organisé à l'occasion de la diffusion des trois premiers épisodes de L'amour flou. Une série réalisée pour Canal + après avoir tiré un film du même nom sorti au cinéma en 2018.

"Après 10 ans de vie commune, deux enfants adorés et un chien. Romane et Philippe se sont séparés. De cette aventure singulière, ils ont fait un film (...) Les voilà donc installés dans cette drôle de vie, qui par bien des aspects, se révèle miraculeuse : la menace de se séparer n'existant plus puisque c'est fait, les tensions entre Philippe et Romane semblent avoir disparu et ils parlent désormais le langage de l'amitié. Les enfants, quant à eux, semblent baigner dans le bonheur, leurs deux parents à portée de main. Mais le quotidien de la famille Rebbot-Bohringer est toujours aussi fou et flou", écrivent nos confrères d'Allociné pour présenter le projet.

Pour rappel, Romane Bohringer et Philippe Rebbot s'étaient rencontrés en 2004 sur le tournage du téléfilm Le Triporteur de Belleville. Mais, en 2016, on apprenait leur séparation. L'actrice avait alors révélé que leur maison de Montreuil avait connu des travaux afin d'être transformée en deux appartements qui communiquent uniquement par la chambre des enfants !