Romane Borhinger : Qui est Philippe Rebbot, le père de ses enfants ?

En 2004, Romane Bohringer rencontrait pour la première fois Philippe Rebbot sur le tournage du téléfilm Le Triporteur de Belleville où il travaillait en tant qu'assistant régisseur adjoint. Acteur, réalisateur et scénariste français, Philippe a grandi dans l'univers du 7ème art puisqu'il est le neveu de l'acteur Sady Rebbot et le cousin de Vincent Elbaz. Il a commencé sa carrière en 1998 en réalisant son premier court métrage En un clin d'oeil avec Gérald Faro. À partir de 2013, il passe de l'autre côté de la caméra en jouant dans le film On a failli être amies puis dans Le Père Noël (2014) et Hippocrate (2018).

En couple avec Romane Bohringer jusqu'en 2018, les acteurs ont eu deux enfants : Rose et Raoul (11 ans). Au moment de leur rupture, les ex ont décidé de mettre en scène leur séparation dans le film L'amour flou (sorti en 2018). Dans ce film, Romane et Philippe racontent comment ils ont su garder des liens forts pour le bien être de leurs enfants mais aussi leur nouveau mode de vie un peu spécial. En effet, le couple vit "sous le même toit" mais dans deux espaces séparés communiquant par la chambre des enfants.

Il n'y avait plus rien

Interviewés par L'Obs en 2018, les acteurs avaient accepté d'en dire un peu plus sur leur séparation et sur les causes de leur rupture. "Un enfant, c'était encore le paradis. Mais quand le deuxième est arrivé, ça a été l'explosion. On se souvient du premier été avec les deux. T'en as une qui était pas tout à fait autonome, l'autre qui cavalait partout. C'était un été épouvantable. (...) Un jour, on s'est retournés et il n'y avait plus rien. Cela fait un an et demi que t'as pas fait l'amour et que tu entends la même phrase le soir : "je ne vais pas faire de vieux os à Vincennes" (je l'ai mise dans le film). Cette phrase, c'était devenu mon cauchemar." expliquait Romane. "Ce qui a vraiment tué notre couple, c'est le quotidien. Des histoires de machine à laver, de rentrer à telle heure..." ajoutait Philippe.

Quoiqu'il en soit, un amour fou désormais "flou" lie encore profondément Romane et son ex compagnon Philippe Rebbot.