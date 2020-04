Romane Bohringer : Maman comblée, qui embrasse son fils Raoul sur la bouche

Sa vie avec son ex, Philippe Rebbot

"C'est magnifique, expliquait-elle dans le magazine Gala. Je me demande si on pourra faire autrement maintenant. Ça comporte quelques difficultés. Cependant, ce n'est rien comparé aux choses merveilleuses qu'apporte cette expérience. Pour l'instant, ce qu'on voulait, c'était préserver la douceur autour de nos enfants. Et ça marche." Pour tout ce qui est vie privée, évidemment, c'est plus épineux. Et pourtant : toujours très complices, les deux ex sont aux premières loges pour valider, ou non, un nouveau partenaire : "Ça peut être compliqué de dire à quelqu'un : 'Je te préviens, j'habite dans un endroit où, à quelques mètres, il y a le père de mes enfants.' Mais on se rend compte qu'il y a des gens qui sont partants pour tenter l'aventure. Après, si ça se trouve, dans un an, Philippe ou moi rencontrerons quelqu'un qui n'acceptera pas cette façon de vivre. Alors on changera." Pour ça, il faudra attendre, quoi qu'il arrive, la fin du confinement.