Diaporama : Romane Bohringer, son coup de foudre pour un célèbre et "très beau" fils de : "Comme dans les films"

La fille de Richard Boringher a également connu une romance passionnelle avec un célèbre fils de. Exclusif - Julie Gayet, Yannis Pouspourakis, Anne Gravoin, Benjamin Patou et guest à la conférence de presse de la 17ème édition du festival Opéra en Plein Air dans la cour des Invalides. Cette année le festival est consacré aux "Noces de Figaro" de Mozart. Destiné au grand public, il se déroulera du 16 juin au 9 septembre 2017 dans des sites classés (les 16 et 17 juin au Domaine de Sceaux, dans les Hauts-de-Seine, avant de se poursuivre au château du Champ de Bataille, en Normandie, le 24 juin, puis le 30 Juin au château de Vincennes, le 13 Juillet à Carcassonne, les 1er et 2 septembre au château de Haroué, en Lorraine, et les 7, 8 et 9 septembre aux Invalides, à Paris). Julie Gayet, assistée de Kên Higelin, assurera la mise en scène du spectacle et Anne Gravoin assurera la direction musicale avec le chef d'orchestre Yannis Pouspourikas. Paris, le 21 avril 2017. © Guirec Coadic/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE