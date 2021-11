Richard Branson victime d'un accident : les photos chocs de ses blessures dévoilées

Richard Branson s'est offert une belle frousse. Le businessman a participé à un évènement de charité fondé par ses enfants et a été pris dans un accident de vélo l'ayant blessé sur tout le corps. Sur son blog, le patron de Virgin Group a posté un message pour s'expliquer et des photos chocs.

"Cette semaine, j'ai pris part au Strive BVI, un challenge inter-disciplines sous forme de levée de fonds dans les îles Vierges britanniques mettant en avant les capacités humaines sur terre et en mer grâce à la voile. C'était la dernière édition d'une série de challenges Strive à laquelle nous avons participé au fils des années, toujours pour lever des fonds en faveur de Big Change, l'association autour de l'éducation fondée par mes enfants Holly et Sam. Le premier jour était une combinaison excitante de voile, kayak et paddle autour de Anegade (...) le second jour était consacré au vélo, avec une course de 60 kilomètres autour des collines de Tortola", a-t-il d'abord relaté sur son blog.

Une fois avoir parcouru les 60 kilomètres, Richard Branson relate avoir accepté de faire une course bonus de 10 kilomètres. Alors qu'il redescendait une colline, à un virage, le ravin sur sa gauche, il a alors vu arriver vers lui une voiture et a voulu freiner... sans réussir. "J'ai appuyé sur mes deux freins, mais rien ne répondait. J'allais de plus en plus vite, mes options étaient les suivantes : tomber dans le ravin, percuter la voiture ou me projeter dans Felix [son camarade de course devant lui, NDLR]. J'ai crié à Felix : 'Mes freins ne fonctionnent pas !' mais il n'avait aucune chance de se pousser de mon chemin. Nous nous sommes percutés, durement", a-t-il ajouté.

Le choc, violent, leur a causé des énormes hématomes, des plaies, coupures et égratignures et même une impressionnante bosse sur la hanche de Richard Branson. "Nous sommes tombés de nos vélos et nos têtes et nos corps ont cogné le bitume (...) J'attendais allongé, espérant ne pas m'être brisé le dos ou être paralysé", a-t-il raconté, ajoutant avoir été pris en charge par les médecins du Virgin Gorda hospital.