Richard Donner : Mort du réalisateur légendaire de Superman et des Goonies

Il s'est envolé vers les cieux. Un oiseau ? Un avion ? Non. Richard Donner, le réalisateur du premier film Superman, avec Christopher Reeve, datant de 1978. Comme l'a annoncé la presse américaine, le cinéaste et producteur est décédé lundi 6 juillet 2021, à l'âge de 91 ans. Son assistant a confirmé la nouvelle au Hollywood Reporter. Il laisse derrière lui une filmographie qui a marqué les coeurs, des consoeurs et des confrères attristés et son épouse, Lauren Shuler Donner, avec qui il formait un duo surpuissant.

Réunir Mel Gibson et Danny Glover dans les différents volets de la saga L'arme fatale ? C'était lui. Scrooged, avec Bill Murray ? Les Goonies, inoubliable film pour enfants des années 1980 ? Ladyhawke ? Toujours lui ! C'est d'ailleurs grâce à ce projet qu'il avait rencontré son épouse Lauren, puisque le binôme avait produit ensemble ce film de fantasy médiévale. Richard Donner - de son vrai nom Richard Donald Schwartzberg - a épousé Lauren Shuler puis fondé avec elle The Donners Company, société de production à succès à l'origine, entre autres choses, de la franchise X-Men.

Il était magnanime de coeur et d'esprit

Lauren Schuler Donner n'a pas encore pris la parole à la suite de cette disparition douloureuse. Elle n'a pas non plus précisé les causes du décès de son époux. Depuis l'annonce officielle, évidemment, les hommages pleuvent sur les réseaux sociaux tout comme coulent les larmes. "Donner ! Mon ami, mon mentor, regrette Mel Gibson, interprète de Martin Riggs, auprès de Deadline. Oh, les choses que j'ai apprises de lui ! Il a gâché son propre talent et sa propre grandeur avec une énorme dose d'humilité, en se qualifiant de simple agent de la circulation. Il laissait son ego à la porte et demandait aux autres de faire de même. Il était magnanime de coeur et d'esprit, ce qu'il donnait généreusement à tout ceux qui le connaissaient."

Le plus grand des Goonies

Steven Spielberg, qui a travaillé avec lui sur le film Les Goonies, se souvient d'un homme "intelligent", "féroce", "attachant" et "fidèle". "Le plus grand des Goonies, résume-t-il dans un communiqué officiel. C'était un enfant. Tout le coeur. Tout le temps. Je n'arrive pas à croire qu'il est parti, mais son rire rauque et chaleureux restera toujours avec moi." Toutes nos condoléances aux proches de Richard Donner et à sa veuve, Lauren Shuler Donner...