Richard Gasquet ne supporte plus la comparaison avec Nadal : il raconte tout dans On est en direct

En effet, Richard Gasquet avait battu Rafael Nadal à 13 ans au tournoi des Petits As. Mais depuis, il n'a plus remporté une seule victoire contre lui et a toujours terminé perdant lors des 17 matchs qui les ont opposés. Pour le tennisman classé 7ème mondial, très franc et très touchant, cette comparaison avec Rafael Nadal est "un peu fatigante et un peu difficile" à vivre. "Je suis quand même très fier de la carrière que j'ai faite." ajoute-t-il (avec raison).

Pour rappeler ses (brillants et nombreux) exploits, Laurent Ruquier ne s'est d'ailleurs pas privé de rappeler qu'il avait été numéro 1 mondial chez les juniors en 2002 et placé en septième place mondiale après avoir été quinze fois titré en simple sur le circuit ATP. Richard Gasquet a également remporté la Coupe Davis et la coupe Hopman en 2017 mais aussi la médaille de bronze lors des Jeux olympiques de Londres en 2012 aux côtés de Julien Benneteau. Un magnifique palmarès !

Et comme pour prouver qu'il n'a aucune amertume ou aucune jalousie avec Rafael Nadal, Richard Gasquet lui a même proposé de faire la préface de son ouvrage autobiographique.