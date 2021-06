Roger Federer perd ses nerfs à Roland-Garros : grosse explication avec l'arbitre en plein match !

Une situation peu habituelle pour le natif de Bâle qui a finalement retrouvé son sang-froid pour venir à bout du croate en quatre sets. La légende du tennis, qui a subi une grave blessure l'an dernier, renaît tel un phénix cette année. Si on connaît sa générosité et son amour de la famille, on vient de découvrir son côté sanguin. Peut-être un atout de plus pour remporter Roland-Garros cette année ?

Plus aucun Français à Roland !

Si pour le suisse tout va pour le mieux en ce début de quinzaine parisienne, on ne peut pas en dire autant du côté des Français... Après la défaite de Richard Gasquet en soirée contre Rafael Nadal, aucun d'entre eux n'a réussi à atteindre le troisième tour. Une première depuis 1968 lors d'un tournoi du Grand Chelem ! Une débâcle qui devrait permettre une grosse remise en question, pour espérer qu'un jour, on puisse nous aussi avoir notre Roger Federer !