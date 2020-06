Roger Federer : Nouvelle blessure pour le géant suisse... et fin de saison

Roger Federer est contraint de faire l'impasse sur 2020. Le joueur suisse de 38 ans a annoncé dans la matinée de ce mercredi 10 juin 2020 que sa saison était d'ores et déjà terminée, la faute à une nouvelle blessure au genou droit.

Le tennisman a lui-même communiqué cette mauvaise nouvelle sur ses réseaux sociaux, s'adressant à ses nombreux supporters qui le suivent depuis des années. "Chers fans. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Il y a quelque temps, j'ai rencontré un contretemps dans ma convalescence de départ, j'ai dû refaire une rapide arthroscopie à mon genou droit. À présent, comme je l'avais fait en mettant fin à ma saison en 2017, j'envisage de prendre le temps afin d'être à 100% et pouvoir jouer à mon meilleur niveau. Mes fans et le circuit vont profondément me manquer et j'ai déjà hâte de revoir tout le monde au début de la saison 2021", a fait savoir Roger Federer.