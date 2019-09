Ricky Garcia : La star de Disney révèle avoir été violée par son manager

Ricky Garcia, ancien membre du boysband Forever in your Mind, également star de la série Disney Channel Best Friends Whenever, a révélé avoir été victime d'abus sexuels par son ancien manager. Le 11 septembre 2019, il s'est emparé de son compte Instagram pour raconter son histoire. Un récit appuyé par les informations de TMZ.com, citant des sources judiciaires.

Nos confrères américains indiquent que Ricky Garcia a entamé une procédure judiciaire visant Joby Harte, son ancien manager, et sa société, Hot Rock Media. Il l'accuse de l'avoir violé et agressé sexuellement plus d'une douzaine de fois lorsqu'il était plus jeune. Les sévices auraient débuté lorsqu'il avait 12 ans. Dans la plainte obtenue par TMZ.com, Ricky Garcia dit avoir été approché par Joby Harte, qui lui avait promis "le monde" avant de lui montrer de la pornographie et d'abuser de lui sexuellement.

Alcool, pornographie...

Il est également mentionné que le manager lui aurait fait consommer de l'alcool en de multiples occasions, jusqu'à ce que Ricky soit complètement ivre. Une nuit est racontée par nos confrères, en 2014, lors d'une "session d'écriture" pour le boysband, sans parents sur l'île Santa Catalina, près de Los Angeles. Le chanteur assure qu'il s'est réveillé nu de cette soirée alcoolisée, près de Joby Harte. Lorsqu'il a demandé ce qu'il s'était passé, le manager a dit qu'il l'avait lavé dans la baignoire parce qu'il était couvert de vomi. Pour son 17e anniversaire, Ricky assure que Joby Harte l'a forcé à le masturber jusqu'à ce qu'il éjacule dans sa chambre d'hôtel. Des sévices qu'il avait gardés secrets jusque-là de peur de ruiner sa carrière.

Toujours selon TMZ.com, Ricky Garcia a également porté plainte contre deux autres hommes, dont un ancien agent qui lui a "sucé les orteils" en 2014 avec Harte. L'autre est un producteur qui lui aurait attrapé le pénis durant un concert en 2016.