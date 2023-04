Rihanna en adoration devant son fils : photos du bébé en couche, avec un sacré bijou

Impossible de ne pas craquer face à cette adorable publication de Rihanna, sur laquelle apparaît son fils, dans une couche, en train de croquer un oeuf de Pâques. Assis sur l'herbe, le petit garçon, qu'elle a eu avec le rappeur ASAP Rocky, est entouré de toute sortes de lapins, que ce soit des vrais, sa peluche ou encore des chocolats. Sur trois autres clichés, on l'aperçoit cette fois-ci à l'intérieur de sa maison et équipé d'oreilles de lapin, sur lesquelles sont gravées des croix religieuses. Un bébé craquant, également paré d'un collier composé de deux rangs de perles et de pierres précieuses. "Trop mignon", "Mon humain préféré", "L'âme jumelle de maman", peut-on lire dans l'espace réservé aux commentaires.

Dans un autre post, que la chanteuse de 35 ans maman a partagée dans la foulée à ses abonnés ce mardi, son fils possède cette fois-ci un livre pour enfants intitulé Comment attraper le lapin de Pâques. Quatre nouvelles photos qui, là aussi, n'ont pas manqué de faire fondre le coeur des internautes. "C'est adorable", "Oh mon dieu les petits cheveux", "Trop beau", ont réagi certains d'entre eux dans les commentaires. "Regardez-le !", a écrit sa célèbre maman en légende du post.