Rihanna : En robe rose à plumes, elle électrise la Barbade

Époustouflante. C'est le mot le plus adéquat pour décrire Rihanna (31 ans) lorsqu'elle s'est rendue au festival Crop Over, le 5 août 2019. Habillée d'une robe rose bonbon ornée de plumes gigantesques et chaussée d'escarpins argentés, la chanteuse était clairement la star de cet événement traditionnel qui célèbre la fin de la saison de la canne à sucre sur l'île de la Barbade. Côté make up, l'ex de Chris Brown a osé le fard à paupières vert. Un mélange détonnant ! Ce festival annuel dure six semaines et se termine avec la grande Journée Kadooment. L'interprète de Umbrella a choisi de faire son apparition le dernier jour histoire de terminer ce festival en beauté.

Dans cette foule immense, la créatrice de Fenty Beauty a tenté de raccompagner (tant bien que mal) son grand-père, Bravo, âgé de 90 ans jusqu'à la paroisse St Michael. Et attention, quand l'un des membres de sa famille est bousculé, la belle brune sort les griffes. Ce fut pour elle le seul moment de tension dans ce festival, et les choses sont finalement rentrées dans l'ordre.

La chérie de Hassan Jameel a été nommée "ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire" de la Barbade en septembre 2018. La Première ministre de la Barbade, Mia Amor Mottley, avait alors déclaré : "Rihanna aime profondément ce pays et cela se reflète dans ses oeuvres (...) Elle montre aussi son patriotisme en donnant beaucoup de sa notoriété à son pays et en chérissant l'île comme son foyer". Flattée de ce nouveau titre, la Barbadienne avait alors répondu : "Je ne pouvais être plus fière d'obtenir un titre aussi prestigieux dans mon pays natal. Chaque Barbadien devra jouer son rôle et je suis déjà ravie et j'ai hâte d'assumer mes responsabilités. J'ai hâte de travailler avec la Première ministre Mottley et son équipe pour réinventer la Barbade."