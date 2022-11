Rihanna moulée dans du cuir : la jeune maman dans un look assorti à son chéri

Parvenir à s'accorder du temps, en amoureux, après l'arrivée d'un bébé... ce n'est pas forcément une mince affaire. Mais ces quelques escapades romantiques peuvent aussi être salvatrices, pour maman comme pour papa. Rihanna et son compagnon ASAP Rocky - de son vrai nom Rakim Athelaston Mayers -, qui ont accueilli leur premier enfant il y a 6 mois, arrivent à profiter de bébé tout en poursuivant leurs carrières et même à s'offrir quelques jolies promenades en amoureux. Veinards !

Rihanna est à peine sortie de la maternité qu'elle a repris du service. Non seulement elle assurera la mi-temps du prochain Superbowl prévu en février 2023, mais elle a sorti un nouveau titre, Lift me up, qu'elle chante pour le nouveau volet de la saga Black Panther, après 6 ans d'absence sur scène. Ce retour était très très attendu, mais n'allez pas croire que Riri délaisse son chéri, ASAP Rocky, pour autant. Le jeudi 10 novembre, les jeunes parents ont été aperçus, ensemble, dans les rues de Los Angeles. Ils avaient opté, ce jour-là, pour des tenues assorties, aussi mignonnes que stylées.

C'est mon moment préféré de la journée

Le cuir, il n'y a que ça de vrai ! Voilà la thématique qu'ont respecté Rihanna et ASAP Rocky en se préparant avant de sortir loin de bébé à Los Angeles. Le couple est allé manger au restaurant Issima, dans le quartier de West Hollywood, puis s'est payé une petite glace en guise de dessert. S'ils ont passé un joli moment ensemble, les deux chanteurs ont dû être heureux et soulagés de retrouver leur fils - au prénom toujours mystérieux - une fois à la maison. C'est bien simple : il n'y a rien qui rend Rihanna plus heureuse que le sourire de son enfant. "C'est un bébé heureux et merveilleux, a-t-elle expliqué à Entertainment Tonight. Les matins... voir sa tête du matin ! Voir un bébé avec des petites poches sous les yeux, qui se réveille, et qui est juste déconcerté, comme surpris. Ils essaient de comprendre où ils sont. C'est trop mignon, c'est mon moment préféré de la journée." Le restaurant et la glace font, forcément, pâle figure à côté de ce rêve éveillé...