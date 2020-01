Rihanna sans maquillage : elle assume un immense bouton sur son visage

Pas étonnant que, malgré les apparences, la jeune femme de 31 ans soit au bout du rouleau. Rihanna, qui cumule sa carrière musicale à ses marques de produits de beauté, de lingerie, de vêtements de luxe et à sa fondation caritative a décidé, à la fin de l'année 2019, de prendre soin d'elle. "À tous mes amis, ma famille et mes collaborateurs vers qui je dois revenir depuis ces derniers mois... pardonnez-moi. Cette année a été surchargée et je travaille sur ce truc qui s'appelle l'équilibre. Je reviendrai", révélait-elle sur Instagram. On espère qu'un petit album accompagnera ce come-back très attendu.