Rihanna : Violent coup de gueule contre ses fans, occupée à "sauver le monde"

Le nouvel album de Rihanna se fait attendre depuis si longtemps que c'en est presque devenue une blague entre fans. Mais la principale intéressée n'a pas envie d'en rire. Alors qu'elle titille les réseaux sociaux depuis un an en annonçant la sortie de son neuvième album – qui devrait s'intituler sobrement R9 –, la chanteuse a poussé un coup de gueule le vendredi 10 avril 2020, lors d'un live Instagram, face à la pression qui rôde autour de cet opus. "Bande de c*nnards, a-t-elle lâché. Si l'un d'entre vous me demande encore une fois quand est-ce qu'il va sortir alors que j'essaye de sauver le monde, contrairement à tous nos présidents... je tire à vue !"

La musique et la mode, c'est bien. Mais actuellement, la jeune femme de 32 ans travaille sur quelque chose qui lui tient bien plus à coeur. Pour lutter contre les violences conjugales – démultipliées de manière tragique en cette période de confinement –, Rihanna s'est alliée au PDG de Twitter pour faire un don de 4,2 millions de dollars. Comme le précise TMZ, cette somme a été envoyée à la Mayor's Fund. Selon les rapports, à Los Angeles, quatre-vingt dix victimes par semaine, en moyenne, tenteraient de trouver refuge... mais en vain, faute de place dans les centres d'accueil. L'argent devrait donc financer les logements et les repas de ces mêmes personnes pendant dix semaines.

Son père malade

C'est une période rude pour Rihanna qui, un peu plus tôt, tremblait pour son père. Atteint du coronavirus, l'homme de 66 ans a bénéficié de toute la bienveillance de sa fille qui, à distance, lui a fait parvenir un appareil médical d'assistance respiratoire. "Ma fille Robyn [Robyn Rihanna Fenty, de son vrai nom, NDLR] vérifiait chaque jour que j'allais bien, expliquait-il au journal The Sun une fois tiré d'affaire. Honnêtement, j'ai cru que j'allais mourir. Je dois le dire, je t'aime tellement, Robyn. Elle a tant fait pour moi. J'apprécie tout ce qu'elle a pu faire." Ne croyez pas pour autant qu'il s'agisse d'un traitement de faveur ou d'un caprice de star. Depuis le début de la pandémie du Covid-19, Rihanna signe chèque sur chèque, notamment pour distribuer du matériel aux hôpitaux américains...