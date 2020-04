Tatiana-Laurence Delarue: Violences conjugales, "le confinement crée des drames"

Les tragédies s'enchaînent en cette période de confinement. Enfermées à domicile, des personnes souffrent chaque jour en silence, victimes de violences conjugales. Tatiana-Laurence Delarue, qui est passée par cette épreuve insoutenable, évoque avec clarté cette problématique épineuse, détaillant les aides qui se présentent à celles et ceux qui en ont besoin. "Heureusement, le gouvernement a eu une prise de conscience, explique-t-elle à Purepeople. Marlène Schiappa a mis en place des dispositifs très importants au fur et à mesure que le confinement crée des drames. Il y a le 3919, que l'on peut composer d'un fixe ou mobile, qui est anonyme et qui ne figure pas sur les factures de téléphone. Le 17 aussi, évidemment. Dernièrement, un dispositif plus discret en période de confinement : le 114, par sms d'urgence. Et aussi, un nouveau portail de signalement, arretonslesviolences.gouv.fr, qui est sécurisé, gratuit, qui permet d'échanger avec un officier ou un gendarme spécialisé 24h/24, 7 jours sur 7. Les victimes peuvent aussi aller dans les pharmacies pour alerter les forces de l'ordre. C'est important d'agir correctement. Les représailles peuvent parfois entraîner la mort..."

Confinée solo entre quatre murs, Tatiana-Laurence Delarue compte bien se servir utilement de ce temps libre qui s'offre à elle. Ces derniers jours, elle est apparue dans une vidéo diffusée par le collectif Nous Toutes afin de dénoncer cet intolérable fléau – elle avait déjà marché contre les violences faites aux femmes le 23 novembre dernier aux côtés Laetitia Casta, Muriel Robin et Alexandra Lamy – et joint sa force à celles des victimes sur les réseaux sociaux, par le biais de ses comptes personnels et de l'association Rose-Jaune. Engagée depuis treize ans, elle a un nouveau projet en tête, qui lui tient à coeur... et qui devrait la maintenir en éveil pendant de longs mois.