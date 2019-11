Robbie Williams : Il quitte sa maison à 20 millions pour une étrange raison

Après des années de travaux de rénovation, Robbie Williams quitte son domicile pour se réfugier dans un hôtel de Londres où il y reste quelques nuits, et part le weekend dans sa maison de campagne.

Ce départ intervient après une longue querelle de voisinage, qui l'oppose à Jimmy Page , le célèbre guitariste et fondateur de Led Zepellin. Ce dernier lui reprochait les nuisances sonores, et autres vibrations dues au chantier qui affectent son manoir voisin et son bien-être, un comble pour le leader du groupe le plus bruyant du monde. Une guerre médiatique dans laquelle les deux protagonistes s'invectivent, l'un pense que l'autre a une maladie mentale, quand l'autre estime que Robbie Williams joue de la musique forte juste pour l'embêter. Et après 3 ans de travaux, c'est Jimmy Page qui a débuté à son tour un vaste projet de rénovation de sa maison !

Cette querelle devrait prendre fin avec le départ de Robbie Williams, mais la raison de son déménagement est assez étrange. "Une mauvaise énergie" planerait sur la maison, et en connaissant l'intérêt du chanteur d'Angels pour les histoires surnaturelles, on ne peut s'empêcher d'imaginer un sens mystique à cette explication. On vous laisse en juger par vous-même à travers notre vidéo ci-dessus.