Roberto Alagna : La mort tragique de sa première femme Florence, mère de sa fille Ornella

En 33 ans de carrière, Roberto Alagna a fait sourire (et pleurer) des millions d'amoureux d'opéra. En privé, le chanteur a connu le bonheur ultime et la plus profonde des tristesses. Sa première épouse, Florence, est morte seulement un an après la naissance de leur fille.

"Il n'en parle jamais, mais la blessure est là", confiait la mezzo-soprano Béatrice Uria-Monzon au Figaro en novembre dernier. Cette blessure est vieille de 28 ans. Roberto Alagna était alors marié à Florence, et la fille unique du couple, Ornella, avait 1 an. Sa carrière commençait à décoller. Le tenor est alors "au nirvana", un état de grâce ruiné par la maladie. "Le soir même, ma femme me dit qu'elle ne se sent pas bien : les médecins ont diagnostiqué une tumeur et tout s'est effondré, expliquait-il au quotidien suisse Le Matin en 2012. Depuis, j'essaie d'être heureux, mais jamais à 100%. Je sais que, lorsqu'on atteint cet état (ndlr: il claque des doigts), un truc négatif surgit derrière."

L'année suivante, Roberto Alagna confie à Gala : "Florence était bretonne, très belle, avec une santé insolente, jamais un rhume, rien. Du jour au lendemain, on découvre une tumeur au cerveau et elle meurt. Une injustice incroyable... Je me souviens, lorsque j'ai accompagné ma fille à l'école pour la première fois, j'étais en pleurs dans la voiture. Pas parce qu'elle me quittait pour la journée, mais parce que je voyais cette enfant sans maman et que je ne savais pas comment j'allais m'en sortir".

L'artiste invité dans l'émission Le Grand Échiquier s'en est finalement tiré, et avec brio...