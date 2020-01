Rod Stewart et son fils interpellés pour agression le soir du Nouvel an

Rendez-vous pris au tribunal pour le 5 février 2020 pour Rod Stewart. Comme l'a indiqué un rapport de police, notamment relayé par la BBC, le réveillon du Nouvel an a tourné au vinaigre pour le rockeur anglais et son fils Sean. Le 31 décembre, vers 23 heures, père et fils s'en sont pris physiquement à un vigile de l'hôtel The Breakers de Palm Beach, en Floride, après qu'on leur a refusé l'accès à un événement privé.